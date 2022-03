Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Versuchter Einbruch in Firma

Birkenfeld (ots)

Am Freitagabend wollten unbekannte Täter ins Innere einer Firma eindringen, wobei sie aber offensichtlich gestört wurden. Somit machten sie zwar keine Beute, hinterließen jedoch Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Der oder die Täter schlugen, gegen 20:30 Uhr, ein Loch in eine Fensterscheibe des in der Goethestraße befindlichen Firmengebäudes. Hierdurch konnten die Unbekannten an den Fenstergriff gelangen und das Fenster öffnen. Möglicherweise wurden die Einbrecher dann aber durch den so ausgelösten akustischen Alarm von einer weiteren Tatbegehung abgeschreckt. Sie flüchteten unerkannt vom Tatort.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell