POL-Pforzheim: (FDS) Bad Rippoldsau-Schappach - Motorradfahrer gestürzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Bad Rippoldsau-Schappach (ots)

Schwer verletzt hat sich am Sonntagnachmittag ein Motorradfahrer, als er vor einer scharfen Rechtskurve stürzte.

Ein 53-jähriger Motorradfahrer befuhr am Sonntagnachmittag gegen 17.50 Uhr die Landesstraße 96, als er aus derzeit nicht bekannten Gründen vor einer scharfen Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad verlor und alleinbeteiligt stürzte. Hierbei verletzte sich der 53-Jährige so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden musste. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

