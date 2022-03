Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Schwerer Verkehrsunfall in Empfingen - Rettungshubschrauber im Einsatz

Empfingen (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, in Empfingen. Ein 26jähriger Mann fuhr mit seinem VW-Polo auf der Landesstraße 410, der Haigerlocher Straße, in Richtung der Autobahn. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er plötzlich nach links auf die Gegenfahrbahn. Zunächst kam es zu einem Streifvorgang mit einem entgegenkommenden Misubishi, der von einem 59jährigen Mann gelenkt wurde. Der 59jährige bemerkte den entgegenkommenden Polo noch und konnte durch eine Lenkbewegung zum rechten Fahrbahnrand hin, einen schwereren Zusammenstoß verhindern. Der 26jährige fuhr nach der Berührung mit dem Mitsubishi fahrbahnmittig weiter in Richtung der Autobahn. Nach etwa 40 Meter kam es dann zu einem weiteren, dieses Mal heftigen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden VW-Golf. Der Golf wurde von einem 83jährigen Mann gelenkt. Dieser wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Schwere Verletzungen erlitt hingegen seine 77jährige Beifahrerin. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Der 26jährige Unfallverursacher erlitt ebenfalls nur leichte Verletzungen. Der entstandene Gesamtschaden an den drei beteiligten Fahrzeugen wird auf knapp 40.000 Euro geschätzt. Die L 410 war für die Dauer der Unfallaufnahme, bis gegen 17.30 Uhr, halbseitig gesperrt.

Andreas Kuttruff, Führungs- und Lagezentrum

