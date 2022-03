Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Straubenhardt - Betrunken Unfall verursacht und weitergefahren

Pforzheim (ots)

Nachdem sie eine Unfallflucht beobachtete, verständigte eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin am Donnerstagabend die Polizei.

Nach bisherigem Stand der Erkenntnisse des Polizeireviers Neuenbürg befuhr ein 60-jähriger mit seinem VW gegen 19:00 Uhr die Hauptstraße von Schwann kommend in Richtung Cornweiler. Als er in einen Kreisverkehr in Höhe der Kreisstraße 4547 einfuhr missachtete er den Vorrang der bereits im Kreisverkehr fahrenden Fahrerin eines Ford, so dass diese nur durch eine Vollbremsung einen Unfall verhindern konnte. Im weiteren Verlauf verließ der VW-Fahrer den Kreisverkehr und setzte seine Fahrt in Richtung Herrenalber Straße fort. Hierbei touchierte er den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten Ford. Die Außenspiegel des unfallverursachenden Fahrzeugs, sowie des geparkten Ford wurden hierbei beschädigt.

Die verständigten Beamten des Polizeireviers Neuenbürg, konnten den Fahrzeugführer ausfindig machen. Ein durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Promillewert von 2,44 Promille.

Er musste die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell