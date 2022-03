Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Vier Verletzte nach Verkehrsunfall auf B 10

Zu einem folgenschwereren Verkehrsunfall kam es am Donnerstagabend auf der Bundesstraße 10 zwischen dem Ersinger Kreuz und der Wilferdinger Höhe.

Ein 23 Jahre alter Fahrer eines Opels befuhr gegen 19:40 Uhr die Bundesstraße vom Ersinger Kreuz kommend in Richtung Wilferdinger Höhe. In einer Rechtskurve verlor er, offensichtlich durch witterungsbedingt nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses geriet ins Schleudern und prallte im Gegenverkehr mit einem dort in Richtung Ersinger Kreuz fahrenden Mercedes zusammen. Im Mercedes befanden sich zum Unfallzeitpunkt drei Männer im Alter von 55 bis 67 Jahren. Alle drei wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Unfallverursacher kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr Fahrbereit und durch Abschleppunternehmen von der Unfallstelle abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro.

