POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Gem. Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Pforzheim - Kind nach Verkehrsunfall schwer verletzt - Polizei bittet dringend um Zeugenhinweise

Mühlacker (ots) - Bei der Suche nach einem Handtaschenräuber bitten die Ermittler der Kriminalpolizei etwaige Zeugen um Mithilfe. Eine Frau war am Mittwoch, zwischen 12:15 und 12:30 Uhr, auf dem Fußweg parallel zur Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof Mühlacker unterwegs, als der Täter sich von hinten an sie annäherte. In der Folge griff der Unbekannte nach der ...

mehr