Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Sturz mit Leichtkraftrad: 16-Jähriger schwer verletzt

Freudenstadt (ots)

Schwer verletzt hat sich am Dienstagnachmittag ein 16-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall im Bereich Musbach.

Der 16-Jährige war gegen 16:00 Uhr auf der Verbindungsstraße zwischen der Bundesstraße 294 und Musbach in Fahrtrichtung Musbach unterwegs, als er in einer Linkskurve auf regennasser Fahrbahn stürzte. Dabei zog er sich nach derzeitigem Stand schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Baran Güger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell