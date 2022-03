Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Tiefenbronn - Einbrecher entwenden Tabakwaren

Tiefenbronn (ots)

Im Laufe des vergangenen Wochenendes stahlen Unbekannte Zigaretten und Tabakdosen im Wert von mehreren tausend Euro aus einer Supermarktfiliale.

Offenbar drangen die Täter in der Zeit zwischen Samstag, 12.03.2022, 22:00 Uhr und Montag, 14.03.2022, 05:45 Uhr, zunächst im Bereich der Lagerräume in den Supermarkt in der Franz-Josef-Gall-Straße ein. Im Anschluss begaben sie sich in den Verkaufsraum und gingen offenbar gezielt zum Kassenbereich. Dort öffneten die Diebe gewaltsam die Warenpräsenter und nahmen die Tabakwaren ansich. Weiteres wurde nach bisherigem Ermittlungsstand nicht entwendet. Der von den Tätern hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Pforzheim-Süd unter der Telefonnummer 07231 186-3311 zu wenden.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell