POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kämpfelbach - Ein Leichtverletzter bei Auffahrunfall auf der B 10

Nagold (ots) - Bei einem Brand in einer Wohnung sind nach derzeitigem Stand in Nagold am Montagnachmittag ein Mann leicht und eine Frau schwer verletzt worden. Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst eilten gegen 16:45 Uhr zu dem betroffenen Anwesen in der Straße Am Schelmengraben. Vor Ort stellte sich nach ersten Erkenntnissen heraus, dass wohl im Bereich einer Holztür eine Kerze einen ...

