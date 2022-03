Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Brand in Wohnung: zwei Personen verletzt

Nagold (ots)

Bei einem Brand in einer Wohnung sind nach derzeitigem Stand in Nagold am Montagnachmittag ein Mann leicht und eine Frau schwer verletzt worden.

Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst eilten gegen 16:45 Uhr zu dem betroffenen Anwesen in der Straße Am Schelmengraben. Vor Ort stellte sich nach ersten Erkenntnissen heraus, dass wohl im Bereich einer Holztür eine Kerze einen Bekleidungsgegenstand entzündete. Im weiteren Verlauf dürfte dann die Holztür in Brand geraten sein und es kam zu einer Rauchentwicklung. Die beiden Bewohner mussten durch den Rettungsdienst mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Weiterhin entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Das Polizeirevier Nagold führt die Ermittlungen.

Michael Wenz, Pressestelle

