POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Unbekannter begeht Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Bad Wildbad (ots)

Am Samstag kam es im Fichtenweg in Bad Wildbad zu einer Verkehrsunfallflucht.

Im Zeitraum zwischen 10:45 Uhr und 17:45 Uhr streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, möglicherweise beim Ein- oder Ausparken, einen am rechten Fahrbahnrand in Richtung Paulinenstraße geparkten Skoda und beschädigte diesen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Skoda entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Der Polizeiposten Bad-Wildbad hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, sich unter der Rufnummer 07081 93900 zu melden.

