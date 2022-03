POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Pforzheim (ots) - Schwer verletzt worden ist ein Motorradfahrer am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Holzgartenstraße in Pforzheim. Offenbar fuhr ein 48-jähriger Autofahrer gegen 19:00 Uhr von einer Parklücke am Straßenrand in den fließenden Verkehr ein und übersah hierbei den herannahenden Motorradfahrer. Dieser konnte nicht mehr ausweichen und ...

