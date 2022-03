POL-Pforzheim: (Enzkreis) Knittlingen - Mit rund 2,0 Promille Unfall verursacht

Calw (ots) - Lebensgefährliche Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in Calw zugezogen. Nach bisherigem Kenntnisstand war der 19-jährige Kawasaki-Fahrer auf der Straße "Im Interkom" in Calw unterwegs. Als er gegen 18:00 Uhr im Bereich einer Einmündung links abbiegen wollte, fuhr er aus bislang unbekannter Ursache ...

