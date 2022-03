Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Pfalzgrafenweiler - Drei Leichtverletzte und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Pfalzgrafenweiler (ots)

Drei leicht verletzte Personen und rund 30.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagvormittag in Pfalzgrafenweiler ereignet hat.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wendete der 83-jähriger Fahrer eines Opels seinen Pkw gegen 10:30 Uhr auf der Burgstraße im Einfahrtsbereich der Sporthalle, um in Fahrtrichtung Ortsmitte zu fahren. Ein anderer Autofahrer, der ebenfalls auf der Burgstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs war, musste aufgrund des Wendevorgags nach links ausweichen um einen Unfall zu verhindern. Anscheinend verwechselte der 83-Jährige hiernach das Gaspedal mit der Bremse und kam nach rechts ab, wo er zwei am Fahrbahnrand parkende Fahrzeuge streifte. Anschließend fuhr er frontal gegen das Heck eines Kleintransporters, der zum Zwecke der Paketauslieferung auf der Fahrbahn stand. Der 83-jährige Fahrer des Opel sowie zwei Insassen des Kleintransporters wurden durch den Aufprall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 30.000 Euro.

Baran Güger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell