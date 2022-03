Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Nach Arbeitsunfall: 52-Jähriger erliegt seinen schweren Verletzungen - Nachtrag zur Pressemitteilung vom 11.03.2022, 16:35 Uhr

Mühlacker (ots)

Der bei einem Arbeitsunfall am Freitagmittag schwer verletzte 52-Jährige ist am Freitagabend in einer Klinik seinen schweren Verletzungen erlegen.

Nach den derzeit vorliegenden Erkenntnissen hatte in einem Firmengebäude in Mühlacker-Enzberg eine Drehmaschine aufgestellt werden sollen. Jene war umgekippt, wobei der 52-Jährige eingeklemmt worden war. Die bisherigen Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Frank Weber, Pressestelle

