POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wurmberg - Unbekannter blendet Verkehrsteilnehmer - Polizei bitte um Zeugenhinweise

Tiefenbronn/Enzkreis (ots) - Ein 28ähriger Mann fuhr mit seiner Yamaha in einer Gruppe mit drei anderen Motorradfahrern auf der L 572 (Würmtalstraße)aus Richtung Tiefenbronn kommend, in Richtung Tiefenbronn-Mühlhausen. In einer Linkskurve geriet er zunächst in den rechten Grünstreifen. Anschließend touchierte er eine in Fahrtrichtung rechts befindliche Schutzplanke. Er kam im Anschluss nach rechts von der Fahrbahn ...

