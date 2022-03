Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Tiefenbronn/Enzkreis (ots)

Ein 28ähriger Mann fuhr mit seiner Yamaha in einer Gruppe mit drei anderen Motorradfahrern auf der L 572 (Würmtalstraße)aus Richtung Tiefenbronn kommend, in Richtung Tiefenbronn-Mühlhausen. In einer Linkskurve geriet er zunächst in den rechten Grünstreifen. Anschließend touchierte er eine in Fahrtrichtung rechts befindliche Schutzplanke. Er kam im Anschluss nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Knapp 15 Meter neben der Fahrbahn kamen er und sein Motrorrad zum Liegen. Unfallursache dürfte ein Fahrfehler des 28jährigen gewesen sein. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in ein Stuttgarter Krankenhaus verbracht. An seinem Kraftrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Die L 572 war für die Dauer der Unfallaufnahme, bis gegen 13.30 Uhr, voll gesperrt.

Andreas Kuttruff, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell