Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Baiersbronn-Mitteltal Schwerer Verkehrsunfall mit Frontalzusammenstoß

Baiersbronn (FDS) (ots)

Heute gg. 09:25 Uhr kam es auf der Ruhesteinstraße in Höhe der Nr. 396 in Baiersbronn Mitteltal zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge. Der 37 Jahre alte männliche Lenker eines Citroen befuhr die Ruhesteinstra0e in Fahrtrichtung Obertal und kam aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung auf die Gegenfahrbahn, wo er teilweise frontal mit dem entgegenkommenden PKW VW einer 59-jährigen Frau zusammenstieß. Der Verursacher wurde eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Bei ihm besteht aufgrund der schweren Verletzungen Lebensgefahr. Der Alkoholwert betrug bei der ersten Auswertung ca. 2,5 Promille. Die geschädigte Lenkerin des VW wurde schwer verletzt und kam mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden an den PKW beträgt ca. 10000 Euro Die Fahrbahn war bis gg. 12:15 Uhr voll gesperrt und musste gereinigt werden.

