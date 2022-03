Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Dornstetten - Exhibitionist belästigt Kind

Dornstetten (ots)

Ein Exhibitionist hat am späten Mittwochnachmittag in Dornstetten ein Kind belästigt.

Wie der Polizei am Donnerstag bekannt wurde, war das Mädchen gegen 16:50 Uhr im Bereich der Panoramastraße unterwegs, als es dem Täter begegnete. Der Unbekannte lief auf dem Gehweg von der Riedsteighalle kommend in Richtung Panoramastraße und kam ihr entgegen. Dabei war seine Hose so geöffnet, dass sein Geschlechtsteil sichtbar nach außen hing.

Der Täter soll etwa 30 bis 40 Jahre alt sein, weitergehende Informationen zu dem Unbekannten liegen derzeit noch nicht vor.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die den Täter ebenfalls gesehen haben oder ansonsten Hinweise auf ihn geben können, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell