POL-Pforzheim: (Enzkreis) Heimsheim - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Heimsheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittwochabend bei Heimsheim ein 20-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Der 20-Jährige war gegen 17:15 Uhr auf der Landesstraße 1134 von Mönsheim in Richtung Heimsheim unterwegs, als eine vor ihm befindliche, 40-jährige Autofahrerin verkehrsbedingt abbremsen musste. In der Folge fuhr der 20-Jährige auf den Wagen der Frau auf und stürzte. Dabei zog er sich nach derzeitigem Stand schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf insgesamt rund 10.000 Euro.

