Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Pforzheim - Schwerer Raub in Calmbach

Bad Wildbad (ots)

Eine Frau ist am Mittwochmorgen Opfer eines Handtaschenräubers in Calmbach geworden.

Nach den bisherigen Ermittlungen war die Frau gegen 10:40 Uhr zu Fuß auf der Hauptstraße beim Entenpark im Ortsteil Calmbach unterwegs. Der Täter näherte sich der Frau offenbar von hinten und riss ihr beim Vorbeigehen deren Umhängetasche von der Schulter. Hierbei habe der Mann wohl mit einem Messer, welches er in der Hand gehalten haben soll, die Frau leicht verletzt. Der Täter konnte zunächst flüchten. Im Rahmen der Fahndung wurde ein Tatverdächtiger durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Neuenbürg unweit der Tatörtlichkeit aufgrund einer vorhandenen Personenbeschreibung vorläufig festgenommen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 21-jährigen Mann. Dieser wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt, welcher Untersuchungshaftbefehl erließ. Die Ermittlungen bei der Kriminalpolizei Calw dauern an.

Wer sachdienliche Angaben zur Tat machen kann oder entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 07231 186-4444 zu melden.

Jürgen Wagensommer, Polizeipräsidium Pforzheim, Pressestelle

Nicolaus Wegele, Staatsanwaltschaft Tübingen

