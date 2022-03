POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Pforzheim sowie des Polizeipräsidiums Pforzheim - Arbeitseinsatz von straffällig gewordenen Jugendlichen

Hamburg/Mannheim (ots) - Das Landgericht Mannheim untersagt den Stadtwerken Pforzheim, von Neukund*innen in der Grund- und Ersatzversorgung höhere Preise zu verlangen. In der am Mittwoch verkündeten Entscheidung (AZ 22 O 3/22 Kart) heißt es, das Stadtwerk "missbrauche seine marktbeherrschende Stellung". Schon in ...

mehr