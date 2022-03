Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Achtung- Betrüger nutzen Messangerdienste-Frau überweist knapp 5000 Euro

Altensteig (ots)

Bereits seit einiger Zeit stellt das Polizeipräsidium Pforzheim immer wieder Fälle von Betrugsversuchen über den Messangerdienst WhatsApp fest. Zuletzt am Dienstagvormittag.

Gegen 09:00 Uhr erhielt eine 61-jährige Frau aus Altensteig eine Nachricht auf ihr Smartphone von einer ihr unbekannten Nummer. Der Verfasser der Nachricht begann die Mitteilung mit dem Wort "Mama", weshalb die Geschädigte davon ausging, dass ihr Sohn der Verfasser dieser Nachricht sei. Im weiteren Chat-Verlauf erklärte der angebliche Sohn, dass sein Handy kaputt sei und er bat die 61-Jährige darum, dringende Überweisungen für ihn zu tätigen. Im Glauben Ihrem Sohn zu helfen, begab sich die Frau auf eine Bank und tätigte mehrere Überweisungen in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro auf IBAN-Nummern, welche ihr per WhatsApp mitgeteilt wurden. Am nächsten Tag versuchte der falsche Sohn nochmals per WhatsApp Kontakt zu der 61-Jährigen aufzunehmen. Zwischenzeitlich hatte aber der richtige Sohn den Betrug aufgedeckt und die Kontakte gesperrt.

An dieser Stelle weist die Polizei erneut darauf hin, sensibel mit Nachrichten unbekannter Rufnummern umzugehen. Ein persönlicher Kontakt zu einem Angehörigen kann schnell Aufklärung darüber verschaffen, ob es sich um einen Betrug handelt.

Simone Unger, Pressestelle

