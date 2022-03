Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Einbruch in Einkaufsmarkt: Zeugen gesucht

Calw (ots)

In die Verkaufsräume eines Einkaufsmarktes ist ein bislang unbekannter Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag in Calw eingebrochen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand drang der Einbrecher gewaltsam ins Innere des Einkaufsmarktes in der Bahnhofstraße ein und räumte die im Verkaufsraum befindlichen Zigarettenständer leer. Es entstand ein Diebstahlschaden im unteren vierstelligen Eurobereich.

Das Polizeirevier Calw hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 07051 161-3511 zu melden.

Baran Güger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell