Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Unbekannter stiehlt Geld aus Kasse - Zeugen gesucht

Nagold (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstagabend Geld aus einer Kasse eines Schnellrestaurants in Nagold gestohlen.

Der Täter begab sich gegen 20:40 Uhr zu Fuß an einen zu diesem Zeitpunkt unbesetzten Autoschalter eines Schnellrestaurants in der Haiterbacher Straße. Dort gelangte er von außen an die Kasse und entwendete daraus einen Bargeldbetrag in bislang nicht bekannter Höhe. Der Unbekannte floh daraufhin zu Fuß über das Grundstück eines angrenzenden Einkaufsmarktes in Richtung Iselshauser Straße. Der Mann wird als zirka 1,70 Meter groß und auffallend schlank beschrieben. Er soll mit einem dunklen Kapuzenpullover und einer schwarzen Jeans bekleidet gewesen sein. Sein Gesicht war durch einen Schal verdeckt.

Wer Angaben zu dem Täter machen kann oder entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Nagold unter der Rufnummer 07452 9305-0 zu melden.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

