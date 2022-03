Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Knittlingen - Ein Leichtverletzter nach Vorfahrtsverletzung

Knittlingen (ots)

Ein leicht verletzter Mann und ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Dienstagnachmittag in Knittlingen.

Gegen 15:50 Uhr befuhr ein 84-jähriger Opel-Fahrer die Leuzestraße in Freudenstein-Hohenklingen in Richtung Kreisstraße 4516. Ein 36-jähriger Fahrer eines VW war auf der durch Verkehrszeichen bevorrechtigten Kreisstraße 4516 unterwegs. An der Kreuzung der beiden Straßen beabsichtigte der 84-Jährige diese in gerader Richtung zum Wanderparkplatz zu queren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Durch die Kollision wurde der 36-Jährige leicht verletzt. Die zwei verunfallten Autos mussten abgeschleppt werden.

Hinweis:

Bei Verkehrsunfällen mit Personenschaden ist neben zu schnellem Fahren das Nichtbeachten der Vorfahrt eine der Hauptunfallursachen.

