POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Geschwindigkeitskontrollen auf der Landesstraße 401

Horb am Neckar (ots) - Am Samstag kam es in Bildechingen zu einem Verkehrsunfall, bei welchem der Verursacher unerkannt davonfuhr und einen Schaden von mindestens 2.000 Euro hinterließ. Der letztlich beschädigte Seat war am Samstag, 05.03.2022, 20:00 Uhr und Samstag, 05.03.2022, 23:00 Uhr, im Bereich Holunderweg ...

mehr