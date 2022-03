Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Lkw-Unfall auf der Autobahn A8

Remchingen (ots)

Sachschaden in fünfstelliger Höhe ist die Bilanz eines Lkw-Unfalls, der sich am späten Montagmorgen auf der Autobahn A8 bei Remchingen ereignet hat.

Ein 42-jähriger Lastwagenfahrer war gegen 10:45 Uhr in Richtung Stuttgart unterwegs und hatte offenbar nach einer Getränkeflasche gegriffen, infolge dessen er mit seinem Lkw nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Lastwagen streifte zunächst an der Leitplanke entlang bis diese endete. Danach fuhr das Fahrzeug in den Graben und blieb schräg an einer Böschung stehen. Während der 42-Jährige unverletzt blieb, entstand an dem Lastwagen nach ersten Schätzungen Sachschaden von über 20.000 Euro. Weiterhin wurde das Auto eines 25-Jährigen durch aufgewirbelte Steine aus dem Bereich der Leitplanke beschädigt. Hier beträgt der Schaden in etwa 1.000 Euro. Während der Einsatzmaßnahmen war der rechte Fahrstreifen im Bereich der Unfallstelle vorübergehend gesperrt. Neben den Einsatzkräften der Polizei waren auch die Feuerwehren aus Remchingen und Pforzheim sowie die Autobahnmeisterei vor Ort.

Frank Weber, Pressestelle

