POL-Pforzheim: (CW/Enzkreis/FDS/PF) Bad Teinach-Zavelstein - Betrugsversuch per Text-Nachricht - Polizei warnt vor Betrugsmasche -

Am Sonntagabend erhielt ein 64-jähriger Mann aus Bad Teinach-Zavelstein eine betrügerische Textnachricht auf sein Mobiltelefon. In dieser Nachricht gab sich der Absender als Sohn des Mannes aus und gab an, sein Handy sei defekt und er müsse dringend eine Überweisung tätigen. Diese solle nun doch bitte der Vater für ihn vornehmen. Der gesamte Rechnungsbetrag betrug dabei knapp 2000 Euro. Das Opfer erkannte in dem Fall sofort den Betrugsversuch und ging nicht auf die Forderung ein. Er rief anstatt dessen seinen Sohn an.

Vorgehensweise der Täter:

Die Vorgehensweise der Täter ähnelt denen des Enkeltricks unter Nutzung unterschiedlicher Messanger-Dienste. In einer ersten Textnachricht stellt sich der Täter als enger Verwandter (Tochter oder Sohn) vor und erklärt dabei, dass man eine neue Handynummer habe, da das alte Handy kaputt sei. In der Folge kommt dann in der Regel eine Geschichte über eine finanzielle Notlage, wobei die geforderten Beträge meistens im vierstelligen Bereich liegen. Im Gegensatz zum Enkeltrick wird das Geld nicht von einem Unbekannten abgeholt, sondern vom Opfer selbst überwiesen.

Tipps der Polizei:

- Wenn Sie von einer Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab! - Fragen sie bei den Ihnen bekannten Personen (Tochter/Sohn) unter der alten bekannten Nummer nach! - Seien sie grundsätzlich misstrauisch gegenüber Geldforderungen egal ob per Post, per E-Mail, Telefon oder Messanger-Dienste! - Achten sie auf die Sicherheitseinstellungen ihrer Nachrichtendienste! - Informieren Sie ihre Angehörigen über die Betrugsmasche! - Sobald Ihnen ein Anruf verdächtig erscheint, können Sie sich jederzeit an die Polizei wenden!

