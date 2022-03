Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - 26-Jähriger leistet Widerstand gegen Polizisten

Freudenstadt (ots)

Bei der Durchsetzung eines Hausverbots hat sich am Samstagmorgen ein Mann in Freudenstadt gegen die Einsatzkräfte gewehrt.

Der 26-Jährige erschien gegen 10:20 Uhr an einer Einrichtung in der Herrenfelder Straße in Freudenstadt, obwohl ihm hierfür bereits am Morgen aufgrund seines Verhaltens ein Hausverbot erteilt wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand setzten die verständigten Beamten das Hausverbot durch, da der Mann diesem nicht freiwillig nachkam. Hiergegen wehrte sich der 26-Jährige derart, dass ein Polizeibeamter und eine Polizeibeamtin leicht verletzt wurden. Da nicht auszuschließen war, dass sich der Mann zu diesem Zeitpunkt in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizisten konnten ihren Dienst fortsetzen. Ermittlungen gegen den 26-Jährigen wegen Widerstands gegen Polizeibeamte wurden eingeleitet.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

