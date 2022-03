Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Alpirsbach - Motorradfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Alpirsbach (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw ist am Sonntagnachmittag auf der Kreisstraße zwischen Peterzell und Römlinsdorf ein Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Ein 60-jähriger Kradfahrer befuhr gegen 17:10 Uhr die Kreisstraße 4747 von Peterzell kommend in Richtung Römlinsdorf. An der Kreuzung zur Banholzstraße fuhr ein 24-jähriger Audifahrer von der untergeordneten Banholzstraße auf die Kreisstraße ein, um diese zu überqueren. Nach derzeitigem Kenntnisstand missachtete er hierbei die Vorfahrt des Motorradfahrers und es kam zum Zusammenstoß. Ob der 24-Jährige durch die zum Unfallzeitpunkt tief stehende Sonne geblendet wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der 60-jährige wurde aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beträgt zirka 15.000 Euro.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

