POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Autofahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Pforzheim (ots)

Verletzt worden ist eine 28-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am späten Freitagabend in Pforzheim ereignet hat.

Die 28-Jährige war gegen 22 Uhr auf der Karlsruher Straße in stadteinwärtige Richtung unterwegs, als ein 23-Jähriger an der Einmündung zur Kurzen Steig mit seinem Fahrzeug nach links abbiegen wollte. Hierbei missachtete er offenbar den Vorrang der ihm entgegenkommenden Autofahrerin, infolge dessen die beiden Pkw zusammenstießen. Durch den Unfall wurde die 28-Jährige verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Über den Grad der Verletzung liegen noch keine näheren Informationen vor. Auch der 23-Jährige kam zunächst in ein Krankenhaus, konnte jedoch nach kurzer Zeit von dort wieder entlassen werden. An den beiden Fahrzeugen entstand nach ersten Schätzungen Sachschaden von insgesamt über 20.000 Euro.

