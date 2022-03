Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Ein leicht verletztes Kind nach Unfall auf dem Zebrastreifen

Enzkreis, Königsbach-Stein (ots)

In Königsbach-Stein, im Ortsteil Stein, an einem Zebrastreifen in Höhe der Königsbacher Straße 31, kam es am Samstag, um 12.00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Ein 7-jähriger Junge wollte den Zebrastreifen überqueren. Ein dunkler oder schwarzer Pkw befuhr zeitgleich die Königsbacher Straße in Richtung Königsbach. Der Junge wurde vom rechten Außenspiegel gestreift. Der Pkw-Lenker, ein Mann, ca. 65 bis 80 Jahre alt, Brillenträger, sprach kurz mit dem Jungen und setzte dann seine Fahrt fort. Mit im Fahrzeug saß eine Frau im gleichen Alter. Eine Zeugin, unterwegs mit einem roten Fahrzeug, soll den Unfallhergang beobachtet haben. Auch soll diese Zeugin den Unfallfahrer unmittelbar danach auf einem nahen Spielplatz nochmals auf den Vorfall angesprochen haben.

Der Junge wurde leicht verletzt und in einem örtlichen Krankenhaus ambulant behandelt.

Die Zeugin und mögliche weitere Personen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Unfalldienst in Pforzheim, Tel. 07231 186-3111, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell