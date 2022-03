Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kieselbronn - Verkehrsunfall mit leicht verletzter alkoholisierter Fahrerin

Pforzheim (ots)

Am Samstagmorgen (05.03.2022) kam es gegen 02.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Kieselbronn bei dem sich eine 23-jährige Fahrerin eines BMW leichte Verletzungen zuzog.

Ermittlungen der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim ergaben, dass die BMW-Fahrerin in Kieselbronn die Hans-von-Hirschhorn-Straße in Richtung Jahnstraße befuhr. Dabei kollidierte sie mit einem am Straßenrand geparkten Opel Corsa. Durch die Kollision zog sich die BMW-Fahrerin leichte Prellungen zu, weshalb sie durch den Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht wurde.

Bei der Unfallaufnahme wurde bei der BMW-Fahrerin Atemalkoholgeruch bemerkt. Ein Alkoholtest ergab bei ihr über 2,7 Promille. Folglich wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ihr Führerschein einbehalten.

Am BMW entstand ein Schaden von 12.000 Euro, der am Opel Corsa beträgt 7000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Robert Odelga, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell