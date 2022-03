Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Neubulach-Oberhaugstett - Verkehrsschilder und Leitkegel gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Neubulach (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Ortsteil Oberhaugstett mehrere Verkehrszeichen und Leitkegel entwendet.

Zwei Verkehrszeichen "zulässige Höchstgeschwindigkeit 40 km/h" und fünf Leitkegel, umgangssprachlich auch als Verkehrshütchen bezeichnet, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Donnerstag, 18 Uhr und Freitag, 6 Uhr, in der Hauptstraße in Neubulach - Oberhaugstett. Die Verkehrszeichen wurden dort erst am Mittwoch angebracht. Der Schaden der durch den Diebstahl entstanden ist, liegt im unteren dreistelligen Bereich.

Wer sachdienliche Angaben zu den Tätern oder zum Verbleib der Verkehrszeichen und Leitkegel machen kann oder entsprechende Beobachtungen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Calw unter der Rufnummer 07051 161-3511 zu melden.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

