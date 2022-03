Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Pkw in Brand geraten - Zeugen gesucht

Enzberg (ots)

In der Nacht auf Freitag ist im Ortsteil Enzberg ein Fiat in Brand geraten.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen stellte der Fahrzeugnutzer seinen Pkw am Donnerstagabend, gegen 21.30 Uhr in der Einfahrt des Wohnanwesens in der Beethovenstraße, ab. Gegen 00:00 Uhr hörten die Bewohner einen lauten Knall und sahen bei einem Blick nach draußen, dass der Fiat in Flammen stand. Das Feuer breitete sich bereits auf die unmittelbar angrenzende Garage, sowie auf den dort im Inneren geparkten Daimler-Benz aus. Durch die hinzugerufene Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das Anwesen verhindert werden.

Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Pforzheim hat, da eine vorsätzliche Brandlegung nicht auszuschließen ist, die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sowie Hinweisgeber des Vorfalls sich unter der Rufnummer 07231 186 4444, beim Kriminaldauerdienst zu melden.

