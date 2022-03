POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Drei Leichtverletzte und Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall auf Autobahn

Neuenbürg (ots) - Eine 60-jährige Frau wurde am Donnerstagmittag vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sich Öl in ihrer Küche entzündet und sie den giftigen Rauch offensichtlich eingeatmet hatte. Die Frau befand sich gegen 12:30 Uhr alleine in einer Wohnung im zweiten ...

mehr