Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Schwerer Verkehrsunfall beim Abbiegen/Mehrere Verletzte auf der B28 bei Dornstetten/Aach

Dornstetten (ots)

(Horb) Gegen 16:25 Uhr kam es auf der B28 in Dornstetten Aach zu einem folgenschweren Fehler beim Linksabbiegen. Die 58 Jahre alte Lenkerin eines Toyota fuhr von Freudenstadt in Richtung Hallwangen. In Aach wollte sie nach links abbiegen und hatte sich hierfür ordnungsgemäß eingeordnet. Beim Abbiegen übersah sie jedoch den entgegenkommenden Mercedes eines 49 jährigen. Die 45 jährige Ehefrau des Geschädigten auf dem Beifahrersitz wurde, wie der Fahrer leicht verletzt. Das 2-jährige Kind auf dem Rücksitz blieb unverletzt. Die Verursacherin wurde schwer verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Am den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 18000 Euro. Die Fahrbahn war bis ca. 18:12 Uhr zur Unfallaufnahme und Reinigung voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell