POL-Pforzheim: (Enkreis) Neuenbürg - Erhitztes Speiseöl entzündet sich - Frau wird leicht verletzt

Eine 60-jährige Frau wurde am Donnerstagmittag vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sich Öl in ihrer Küche entzündet und sie den giftigen Rauch offensichtlich eingeatmet hatte.

Die Frau befand sich gegen 12:30 Uhr alleine in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Vorstadtbrücke". Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte die Frau in der Küche Speiseöl erhitzt. Als zum heißen Fett versehentlich Wasser dazu geriet, reagierte das Gemisch und es kam innerhalb kürzester Zeit zu einer starken Hitze- und Rauchentwicklung. Die Frau konnte aus der Küche flüchten und sich in Sicherheit bringen. Aufgrund der Hitzeeinwirkung schmolzen teilweise eine Arbeitsplatte und Schränke. Auch wurden Deckenplatten und eine Holzwand in Mitleidenschaft gezogen. Außer dem Inventar und Teile des Küchenraums wurden offenbar keine wesentlichen Gebäudeteile beschädigt. Die Feuerwehr Neuenbürg war mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Auf rund 20.000 Euro wird die Höhe des Sachschadens geschätzt.

