Kieselbronn (ots) - Zu einem Wohnungseinbruch ist es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Kieselbronn gekommen. Ein bislang unbekannter Täter hebelte in der Zeit zwischen Mittwoch, 19 Uhr und Donnerstag, 2:15 Uhr, ein Fenster eines Wohnhauses in der Straße Sonnenbühl auf und gelangte so in das Haus. Dort brach er die Tür zu einem anderen Raum auf, von ...

