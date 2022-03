Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Randalierer leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Pforzheim (ots)

Ein 42-Jähriger hat am Mittwochmorgen in der Pforzheimer Innenstadt durch sein Verhalten die Polizei auf den Plan gerufen.

Passanten meldeten gegen 9:25 über Notruf der Polizei einen Randalierer am Leopoldplatz. Offenbar schrie der Mann dort lauthals umher, spuckte in Richtung von Passanten und trat gegen Mülleimer. Als die Beamten eintrafen, spuckte der 42-Jährige in Richtung der Polizisten und beleidigte sie lautstark. Nach derzeitigem Kenntnisstand ging der Mann in der Folge in Angriffshaltung auf die Einsatzkräfte zu, weshalb diese ihn festhalten mussten. Hiergegen wehrte sich der 42-Jährige und schlug um sich. Ein Beamter und eine Beamtin wurden dadurch leicht verletzt. Der Mann konnte schließlich unter Kontrolle und zur Dienststelle gebracht werden. Es ergaben sich Hinweise darauf, dass sich der 42-jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Ermittlungen wegen des Verdachts der Beleidigung, Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte wurden eingeleitet.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell