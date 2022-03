Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kieselbronn - Einbrecher entkommt ohne Beute

Kieselbronn (ots)

Zu einem Wohnungseinbruch ist es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Kieselbronn gekommen.

Ein bislang unbekannter Täter hebelte in der Zeit zwischen Mittwoch, 19 Uhr und Donnerstag, 2:15 Uhr, ein Fenster eines Wohnhauses in der Straße Sonnenbühl auf und gelangte so in das Haus. Dort brach er die Tür zu einem anderen Raum auf, von welchem aus er offenbar nicht weiter in das Haus eindrang. Der Täter entkam unerkannt. Nach ersten Feststellungen wurden keine Gegenstände entwendet. Die Polizei hat die Spurensuche aufgenommen.

Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 07231 186-4444 zu melden.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell