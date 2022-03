Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Zeugen gesucht: Ford Transit-Fahrer streift mit seinem Fahrzeug wartenden Pkw und setzt seine Fahrt fort

Niefern-Öschelbronn (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer eines mutmaßlich weißen Ford Transits hat am Dienstagmorgen im Ortsteil Niefern einen Verkehrsunfall verursacht und ist danach geflüchtet.

Eine 42-jährige Mercedesfahrerin musste gegen 11:15 Uhr an der Straße Herrenwingert in Niefern aufgrund am rechten Fahrbahnrand geparkter Fahrzeuge anhalten, um den Gegenverkehr durchzulassen. Das entgegenkommende Fahrzeug streifte beim Vorbeifahren den Mercedes im Bereich der linken hinteren Fahrzeugseite. Bei dem entgegenkommenden Fahrzeug soll es sich um einen weißen Ford Transit mit roter Aufschrift gehandelt haben. Der Unfallverursacher setzte ohne Anzuhalten seine Fahrt fort, obwohl er den Schadenseintritt hätte bemerken müssen. Bei dem Zusammenstoß riss der linke Außenspiegel des Ford ab. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1.000 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Mühlacker unter der Rufnummer 07041 9693-0 in Verbindung zu setzen.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

