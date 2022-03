Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugen gesucht: Einbruch in Galvanikbetrieb mit hohem Diebstahlschaden

Pforzheim (ots)

Bei einem Einbruch in einen Galvanikbetrieb in der Nacht von Montag auf Dienstag haben bislang unbekannte Täter in der Pforzheimer Nordstadt Silber in hohem Wert erbeutet.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gelangten die Täter in der Zeit zwischen Montag, 22:30 Uhr und Dienstag, 6 Uhr auf bislang nicht bekannte Weise in die Firmenräumlichkeiten. Dort entwendeten sie mehrere Kilogramm Silbergranulat. Der Diebstahlschaden liegt im unteren sechsstelligen Bereich. Die Polizei sicherte Spuren.

Wer sachdienliche Angaben machen kann oder entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Rufnummer 07231 186-3211 zu melden.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

