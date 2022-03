Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Unfallflucht: Zeugen gesucht

Mühlacker (ots)

Nachdem er am Montagvormittag im Stadtgebiet Mühlacker einen Verkehrsunfall mit Sachschaden verursacht hat, ist ein noch unbekannter Fahrzeugführer einfach davongefahren.

Der Unbekannte war in der Bahnhofstraße unterwegs, als er im Zeitraum zwischen 10 und 11:15 Uhr gegen einen in einer Parkbucht ordnungsgemäß geparkten weißen Mercedes-Benz stieß und diesen hinten links beschädigte. Ohne sich um den hierdurch entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unfallfahrer weiter.

Zeugen, die Hinweise auf das gesuchte Auto oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07041 9693-0 beim Polizeirevier Mühlacker zu melden.

Michael Wenz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell