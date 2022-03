Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Heimsheim - Motorradfahrerin wird beim Überholen leichtverletzt

Pforzheim (ots)

Leicht verletzt wurde eine Motorradfahrerin am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Leonberger Straße in Heimsheim.

Nach derzeitigem Kenntnisstand kam die 16-jährige Motorradfahrerin gegen 14:30 Uhr aufgrund eines Überholvorgangs nach links von der Fahrspur ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw, welcher von der Hauptstraße in Fahrtrichtung Leonberger Straße einbog. Hierbei wurde die Motorradfahrerin leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Baran Güger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell