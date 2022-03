Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zwei Personen nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Pforzheim (ots)

Leichte Verletzungen trugen die Insassen zweier Pkw am Montagnachmittag infolge eines Verkehrsunfalls davon.

Nach jetzigem Stand befuhr eine 23-jährige Audi-Fahrerin, gegen 16:30 Uhr, die Kelterstraße in Richtung Brötzingen als plötzlich ein vor ihr fahrender 34-jähriger Pkw-Lenker beabsichtigte, seinen VW auf der Kelterstraße zu wenden. Hierbei kollidierten die beiden Fahrzeuge und sowohl die Audi-Fahrerin als auch der VW- Fahrer wurden im Anschluss an den Unfall in ein Krankenhaus gebracht. Am Audi entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 5.000 Euro und er musste abgeschleppt werden. Am VW entstand ein Schaden von geschätzten 12.000 Euro.

Sabine Maag, Pressestelle

