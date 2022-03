Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Lokalbesucher wird bestohlen und bedroht

Pforzheim (ots)

Ein Besucher eines Lokals in Pforzheim-Brötzingen ist am Montagabend bedroht worden, nachdem er zwei unbekannten Tätern Bargeld zum Wechseln übergeben hatte.

Der Geschädigte besuchte gegen 22 Uhr ein Lokal in der Westlichen Karl-Friedrich-Straße in der Fußgängerzone im Stadtteil Brötzingen. Da es dem Barbetreiber jedoch nicht möglich war den Geldschein des Mannes zu wechseln, begab sich dieser wieder vor das Lokal. Hier wurde er von zwei bislang unbekannten Männern, welche sich zuvor im Lokal aufgehalten hatten, angesprochen. Die Männer boten dem Mann an, seinen Geldschein zu wechseln. Nachdem der Geschädigte ihnen deshalb den Schein ausgehändigt hatte, flüchteten die Täter. Der Geschädigte konnte sie in der Folge einholen und forderte sein Geld zurück, woraufhin er von den Tätern bedroht wurde. Die beiden Unbekannten, die als 18 bis 20-jährige Männer beschrieben wurden, konnten entkommen.

Wer Angaben zu den Unbekannten machen kann oder entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Süd unter der Rufnummer 07231 186-3311 zu melden.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

