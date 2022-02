Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten und hohem Sachschaden auf der Autobahn und landet im Polizeigewahrsam

Pforzheim (ots)

Der Freitagabend hat für einen 19-Jährigen, nachdem er im alkoholisierten Zustand einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und zwei Leichtverletzten auf der Bundesautobahn 8 verursacht hat, in der Gewahrsamszelle geendet.

Ein 19-jähriger Hyundai-Fahrer war gegen 19:45 Uhr auf der Bundesautobahn 8 von Stuttgart kommend in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs. Im Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Süd und Pforzheim-Ost kam es zu stockendem Verkehr. Dies erkannte der 19-Jährige zu spät und fuhr auf einen am Stauende stehenden Ford auf. Der Fahrer des Ford sowie seine Beifahrerin wurden durch den Aufprall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 24.000 Euro. Im Rahmen der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten alkoholbedingte Ausfallerscheinungen beim Hyundai-Fahrer fest. Ein Atemalkoholtest ergab etwa 2,36 Promille. Gegen die anschließende Blutentnahme wehrte sich der Hyundai-Fahrer vehement und versuchte die Einsatzkräfte zu treten. Aufgrund seines Verhaltens und seiner starken Alkoholbeeinflussung musste der 19-Jährige in Gewahrsam genommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

