Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Streitschlichtung führt zu Schlägerei

Pforzheim (ots)

Der Versuch einen Streit zu schlichten, hat am frühen Sonntagmorgen in der Pforzheimer Nordstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen geführt.

Zunächst gerieten gegen 5:15 Uhr ein 20-Jähriger und weitere Personen in einem Lokal in der Pfälzerstraße in Streit. Als der Streit zu eskalieren drohte, versuchte eine 32-Jährige schlichtend einzugreifen. Hierauf versetzte der 20-Jährige der 32-Jährigen einen Schlag. Der 29-jährige Begleiter der 32-Jährigen schlug daraufhin auf den 20-Jährigen ein. Folgend sollen weitere Person den 20-Jährigen attackiert haben. Die Beteiligten standen allesamt deutlich unter Alkoholeinfluss. Da sich der 20-Jährige im Anschluss nicht an den ihm erteilten Platzverweis hielt, wurde er schließlich in Gewahrsam genommen.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell